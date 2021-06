POL-HL: HL-St.Gertrud/ Zahlreiche Hauskaninchen ausgesetzt, Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Polizeidirektion Lübeck

Bereits am 16.06.2021 wurden zahlreiche Hauskaninchen in der Lübecker Brandenbaumer Landstraße ausgesetzt. Zwei Frauen alarmierten die Polizei und sammelten insgesamt 14 Kaninchen ein.

Nach den bisherigen Ermittlungen haben unbekannte Täter mindestens 14 Hauskaninchen neben dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Brandenbaumer Landstraße ausgesetzt. Einige der Kaninchen waren in einem ziemlich verwahrlosten Zustand. Das 3. Polizeirevier Lübeck hat die tierschutzrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich weitere Zeugenhinweise.

Eine Mitarbeiterin des Lübecker Tierheimes hatte wenige Stunden vor dem Einsatz eine Anfrage einer Frau, die mehrere Kaninchen abgeben wollte. Hier könnte ein Zusammenhang bestehen.

Das 3. Polizeirevier Lübeck erbittet Hinweise an die zentrale Rufnummer 0451-131-0 oder per Mail an ED.luebeck.PRev03@polizei.landsh.de .

