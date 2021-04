Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Mädchen unterkühlt, jedoch wohlbehalten aufgefunden ++ Update: Polizei sucht nach 13 Jahre alten Mädchen ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg - Bergen (Dumme)

In den Nachmittagsstunden des 13.04.21 konnten Ermittler der Polizei Lüchow die vermisste 13-Jährige in einem Stall-/Scheunengebäude im Bereich Bergen/Dumme unbeschadet auffinden. Das Mädchen wurde unterkühlt zur medizinischen Betreuung in ein Klinikum gebracht. Direkte Hinweise auf strafbare Handlungen gibt es nach jetzigem Stand nicht.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang auch für die Mithilfe aus der Bevölkerung sowie der verschiedenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und anderen Hilfsdiensten.

Hintergrund:

Nach dem 13 Jahre alten Pflegekind hatte die Polizei im Bereich Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gesucht. Das Mädchen hatte nach Angaben der Pflegeeltern in den Abendstunden des 12.04.21 gegen 19:00 Uhr das Wohnhaus verlassen, um alleine zu joggen. Nachdem das Mädchen jedoch nicht zeitnah wieder zu Hause war, machten sich die Pflegeeltern erst auf die Suche und verständigten dann die Polizei. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen u.a. unterstützt durch eine Rettungshundestaffel der Feuerwehr Dannenberg sowie Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr Bergen ein, die bis in die späten Nachtstunden andauerten. Parallel war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die 13-Jährige war bereits in der Vergangenheit von zu Hause abgängig. Hintergrund für das Verschwinden könnte auch ein aktueller Streit sein.

Die Überprüfung von verschiedenen Aufenthaltsorten und Kontaktadressen verliefen erst ohne Erfolg.

