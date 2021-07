Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Junge Frau belästigt - Kripo sucht Zeugin und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Kripo Marburg bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich vom Hauptbahnhof bis in die Oberstadt hinzog und letztlich in einer Gasse mit Übergriffen endete. Zunächst über Umwege und daher erst mehrere Tage danach erfuhr die Polizei von einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 01. Juli, zwischen 16.30 und 17 Uhr, ereignete. Die betroffene 18-Jährige gab an, vom Hauptbahnhof aus mit dem Ziel des Besuchs eines Geschäfts in die Oberstadt gelaufen zu sein. Bereits am Bahnhof seien ihr die beiden Männer aufgefallen, die ihr folgten. In einer dem Opfer nicht bekannten Gasse sei es dann zu Übergriffen gekommen, wobei beide Männer, sie unsittlich berührten. Die Männer sprachen nicht ein einziges Wort und ließen von dem Opfer ab, als eine ältere Dame die Gasse entlangkam. Die 18-Jährige blieb körperlich unverletzt. Die Kripo Marburg bittet die ältere Dame, die zur relevanten Zeit durch die Gasse ging und der vielleicht die beiden Männer und die junge Frau aufgefallen sind, dringend sich zu melden. Außerdem bittet die Kripo um Hinweise, die zur Identifizierung der beiden Männer beitragen könnten. Nach den Angaben der 18-Jährigen waren beide ca. 30 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß und vom äußeren Eindruck her europäischer, vermutlich deutscher Herkunft. Beide trugen FFP 2 Masken. Einer war blond und der andere hatte braune, schulterlange Haare. Der Braunhaarige hatte eine lange und scheinbar auf alt gemachte weiße Adidas Schuhe an. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

