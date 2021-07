Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch gescheitert + Tat vorbereitet oder abgebrochen? + Unter Drogeneifluss gefahren + Unfallflucht auf dem Parkplatz Sonnenblick - Schaden am Fiat 500

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch gescheitert

Am Mittwoch, 07. Juli stellte die Besitzerin einen versuchten Einbruch in ihr Einfamilienhaus in der Straße Am Engelsberg fest. Durch die mehrfachen Versuche die Hauseingangstür aufzuhebeln entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wann genau der versuchte Einbruch passierte, steht nicht fest. Die Kripo Marburg bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wallau - Tat vorbereitet oder abgebrochen?

Durchtrennte Kabel der Überwachungskameras, festgestellte Manipulationen an einer Außensteckdose sowie gelockerte und teils bereits entfernte Schrauben an zwei Fenstergittern deuten entweder auf einen vorbereiteten oder aber auf einen abgebrochenen Versuch des Einbruchs in das Vereinsheim des FV Wallau hin. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit vom späten Nachmittag von Mittwoch bis zum Vormittag am Donnerstag, 08. Juli, auf oder in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - Unter Drogeneifluss gefahren

Die Polizei Stadtallendorf beendete zwischen Freitag und Montag in Stadtallendorf zwei und in Neustadt eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Bereits am Freitag reagierten in Stadtallendorf die Drogentests eines 42 Jahre alten Elektroscooterfahrers und einer 28 Jahre alten Autofahrerin positiv. Am Sonntag schließlich musste auch eine 44 Jahre alte Autofahrerin mit zur Blutprobe, da ihr Test ein positives Ergebnis zeigte.

Marburg - Unfallflucht auf dem Parkplatz Sonnenblick - Schaden am Fiat 500

Wer hat den geparkten blau grünen Fiat 500 mit dem Offenbacher Kennzeichen (OF) touchiert und dabei hinten links einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht? Den Spuren nach könnte es bei einem Fahrmanöver zum Ein- oder Ausparken zu der Berührung gekommen sein. Die Unfallzeit liegt zwischen 08.30 Uhr am Mittwoch, 07. und 16 Uhr am Samstag, 10. Juli. In dieser Zeit parkte der 500er Fiat unbewegt in einer Parkbucht des Parkplatzes an der Klinik Sonnenblick (Amöneburger Straße 1). Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, insbesondere ließ sich keine Fremdfarbe an dem Fiat finden. Die einzige Hoffnung, dass der Besitzer nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt, sind Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Unfallfluchtermittler sind erreichbar bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell