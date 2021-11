Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrsunfall mit Verkehrseinschränkungen

Schwerin (ots)

Am 29.11.2021 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Aktuell sind Verkehrseinschränkungen an der Straßenbahnquerung Ludwigsluster Chaussee / Lennéstraße zu beachten. Ein 41-Jähriger Schweriner missachtete, ersten Erkenntnissen nach, die rote Ampel an der Straßenbahnquerung. Trotz Notbremsung des Straßenbahnführers kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 8.000EUR geschätzt. Der PKW ist nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde die Ampelanlage beschädigt und befindet sich aktuell im Notbetrieb, das bedeutet, dass sie dauerhaft gelb blinkt. Für Fahrzeugführer, welche die Straßenbahnschienen queren, ist besondere Obacht geboten.

