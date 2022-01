Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Farbschmiererei

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen 9:30 Uhr und 10:45 Uhr am Montag befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Haller Straße. Dabei beschädigte er vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Toyota. An dem Toyota entstand dabei ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Stimpfach-Randenweiler: Farbschmiererei

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, dem 23.12.2021 und Donnerstag, dem 06.01.2022 in der Hauptstraße gegenüber einer Tankstelle eine dortige Gasdruckregelanlage mit Farbe beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei Fichtenau sucht unter Telefon 07962 379 Zeugen, die Hinweise geben können.

