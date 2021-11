Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei kontrolliert an Grundschulen: Schüler verteilen saure Bonbons (Fotos anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.11.2021 Nr. 2

04.11 / Polizei kontrolliert an Grundschulen: Schüler verteilen saure Bonbons (Fotos anbei)

Soltau: In Absprache mit den Verantwortlichen der Grundschulen in Soltau führte die Polizei am Donnerstagmorgen zu Unterrichtsbeginn an allen drei Standorten umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei verfolgten die Gesetzeshüter primär das Ziel der Prävention, um die Verkehrssicherheit für Kinder an Schulen sowie auf dem Weg dahin zu erhöhen und Eltern zu sensibilisieren. Besonders aufregend war es an diesem Morgen für die Schülerinnen und Schüler der 4c der Hermann-Billung-Schule: Gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei, die extra aus Lüneburg angereist waren, kontrollierten sie Fahrräder und Autos unter anderem auf funktionierende Beleuchtung oder Kinderrückhaltesysteme. Sie sprachen mit den Erwachsenen, die ihre Kinder zur Schule brachten und vergaben saure Zitronenbonbons an diejenigen, die einen Verstoß begangen hatten. Auf der Straße "Trift" unterstützten sie die Beamten der Verfügungseinheit des Heidekreises bei der Geschwindigkeitsmessung, indem sie mit den Fahrerinnen und Fahrern der zu schnell gewesenen Fahrzeuge sprachen und ebenfalls "Saures" verteilten. Dabei beließen es die Polizisten um die Organisatorinnen Polizeikommissarin Anna Gonska und Polizeikommissarin Maren Pool von der Polizei Soltau auch: Ein Verwarn- oder Bußgeld wurde nicht erhoben. Die Veranstalter erhoffen sich von dieser Aktion, dass das Ansprechen durch Kinder den kontrollierten Verkehrsteilnehmern zum Schutz der Schwächsten im Straßenverkehr länger in Erinnerung bleibt und damit nachhaltiger wirkt. Insgesamt wurden an allen drei Grundschulstandorten 99 Fahrzeuge und 60 Fahrräder kontrolliert, wobei es 63 Beanstandungen gab. Im Anschluss an die präventiven Kontrollen an den Grundschulen richteten die Einsatzkräfte ab 09.45 Uhr eine Kontrollstelle an der Lüneburger Straße/Ecke Vogelbeerweg sowie eine weitere an der Harburger Straße/Ecke Ebsmoor ein. Hier wurden im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen insgesamt 145 Fahrzeuge angehalten und 71 Ordnungswidrigkeiten geahndet.

