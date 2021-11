Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Einbruch in Vereinsheim; Soltau: Scheibe eingeworfen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.11.2021 Nr. 1

03.11 / Einbruch in Vereinsheim

Wietzendorf: Nach Aufhebeln eines Fensters drangen Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in das Vereinsgebäude am Munsterweg ein, hebelten im Gebäudeinneren eine weitere Tür auf und entwendeten Bargeld aus zwei Geldkassetten. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

03.11 / Scheibe eingeworfen

Soltau: Auf dem Baugelände an der Straße Vor dem Weiherbusch, gegenüber von Edeka MIOS warfen Unbekannte in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch die Scheibe einer Walzmaschine mit einem Stein ein. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell