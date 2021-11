Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Mann zusammengeschlagen; Munster: Imbisswagen aufgehebelt; Bad Fallingbostel: In Fahrzeug eingebrochen; Schwarmstedt: Reifen zerstochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.11.2021 Nr. 1

31.10 / Mann zusammengeschlagen

Munster: Ein 29jähriger Mann aus Munster wurde am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr vor dem Jugendtreff an der Danziger Straße/Wilhelm-Bockelmann-Straße von zwei Männer körperlich attackiert, wobei mindestens einer der Täter auf das Opfer mit Fäusten einschlug und es mit Füßen trat. Bei Eintreffen der Polizei ließen die 34- und 29jährigen Täter vom blutüberströmten Opfer ab. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

30.10 / Imbisswagen aufgehebelt

Munster: In der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 18.00 Uhr hebelten Unbekannte auf dem Gelände des Hagebaumarktes an der Wagnerstraße sowie dem des Famila-Marktes am Kohlenbissener Grund jeweils einen Imbisswagen auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

01.11 / In Fahrzeug eingebrochen

Bad Fallingbostel: An der Bostlinger Straße schlugen Unbekannte von Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischne 17.00 und 02.00 Uhr die vordere rechte kleine Scheibe eines dort geparkten Pkw ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie eine Brille. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

31.10 / Reifen zerstochen

Schwarmstedt: In der Nacht zu Sonntag zerstachen Unbekannte alle vier Reifen eines Pkw Opel Insignia, der auf einem Parkplatz an der Straße An der Insel abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

