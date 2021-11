Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Obergrünhagen: Sicherungskasten brennt; Walsrode: Verkehrsunfall: In den Gegenverkehr geraten; Westerharl: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.11.2021 Nr. 1

02.11 / Sicherungskasten brennt

Obergrünhagen: Im Keller eines Hauses in Obergrünhagen kam es am Dienstagabend zum Brand eines Sicherungskastens. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen von einem technischer Defekt aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Am Gebäude entstand kein Schaden.

02.11 / Verkehrsunfall: In den Gegenverkehr geraten

Walsrode: Ein Verkehrsunfall auf der B209, Rethem in Fahrtrichtung Walsrode, Höhe Auffahrt zur A27, führte am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr teilweise zu einer Vollsperrung der Straße. Eine 47jährige Pkw-Fahrerin war aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert. Die Verursacherin sowie eine 14jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 55.0000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Maßnahmen waren gegen 10.30 Uhr beendet.

02.11 / Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Westerharl: Ein 25jähriger Pkw-Fahrer kam am Dienstag, gegen 17.25 Uhr auf einem Verbindungsweg in Westerharl aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei massive Birken und schleuderte anschließend nach links in den Grünstreifen. Der junge Mann aus Bad Fallingbostel wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde bis etwa 19.20 Uhr gesperrt.

02.11 / Polizei sucht 95-Jährigen mit Hubschrauber und Hunden

Hademstorf: Mit einem Hubschrauber und Mantrailern suchte die Polizei von Montagabend bis in die Nacht hinein einen 95jährigen, an Demenz erkrankten Mann, der seinen Wohnort bereits mittags, gegen 12.30 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen hatte. Die Beamten erhielten zudem Unterstützung vom DRK, das mit einer Drohne mit Wärmebildkamera Freiflächen absuchte, auf denen der Vermisste vermutet werden konnte. Gegen 00.30 Uhr dann Entwarnung: Ein Bewohner aus Buchholz meldete einen älteren Mann, der sich in seinem Vorgarten befände. Er konnte von der Polizei als der Vermisste identifiziert werden, war wohlauf und unverletzt.

