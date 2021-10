Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Laubenaufbruch - Seitenschneider entwendet

Kamen (ots)

Zu insgesamt 5 Taten (1 vollendeter und 4 versuchte Laubenaufbrüche) kam es in der Zeit vom 30.09.2021 (Fr.), 18.00 Uhr und dem 01.10.2021 (Sa.), 13.15 Uhr in der Kleingartenanlage "Schöner Fleck" in Kamen. Bislang unbekannte Täter drangen in eine Gartenlaube ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen Seitenschneider. Bei weiteren 4 Gartenlauben blieb es beim Versuch, gewaltsam in die Gartenlauben einzudringen. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

