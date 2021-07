Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entsorgen Bauschutt an Feldweg - Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei in Wiesloch am frühen Samstagnachmittag abgelagerten Müll nahe der B 3 bei Walldorf. Unbekannte hatten an einem Feldweg, der gegenüber der Letzenberger Straße in die B 3 mündet rund drei Kubikmeter Styropor, Plastik und Dachpappe entsorgt. Der Ablageort befindet sich neben dem Feldweg zwischen Kahlbach und "Alter Kehrgraben".

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell