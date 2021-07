Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt

PKW überschlagen

zwei Personen schwer verletzt

2. Pressemeldung

Mannheim (ots)

Ein 53-jähriger Nissan-Fahrer wollte kurz nach 15.00 Uhr von der Helmholtzstraße nach links in die Inselstraße abbiegen und übersah hierbei einen von der Inselstraße in Richtung Industriestraße fahrenden Hyundai. Dieser überschlug sich daraufhin durch die Wucht des Aufpralls mehrfach. Sowohl der 58-jährige Fahrer des Hyundai sowie seine 61-jährige Mitfahrerin wurden hierdurch schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsstörungen.

