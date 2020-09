Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raubüberfall in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Diesel-Diebstahl auf Autobahnparkplatz

Einbruch in Auto - Täter festgenommen

Versuchter Rollerdiebstahl

Diesel-Diebstahl aus Sattelzug

Fulda (ots)

Raubüberfall in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Eiterfeld - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochabend (23.09.), gegen 21 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße und überfielen eine 89-jährige Frau.

Die Täter hebelten eine Tür auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Sie hielten die ältere Dame fest und stießen sie zu Boden. Anschließend machten sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Durch die Gewalteinwirkung wurde die Frau leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Die Eiterfelderin kann die beiden männlichen Täter wie folgt beschreiben: Der eine Täter war etwa 40 Jahre alt, circa 175cm groß, schlank und athletisch. Er trug eine dunkle Jacke. Der Andere war älter, circa 170cm groß und kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Jacke und eine Mütze auf dem Kopf. Beide Täter sprachen mit osteuropäischem Akzent.

Die 89-Jährige erkannte die Beiden wieder. Bereits am 17. September, gegen 15 Uhr, klingelten sie an ihrer Haustür. Einer der Männer gab an, dass er ins Haus wolle, um den Wasserverbrauch des laufenden Jahres abzulesen. Der Andere beobachtete die Situation von der Gartentür aus. Die Frau blieb misstrauisch und öffnete nicht die Tür. Möglicherweise versuchten die Täter sich mit dieser Masche auch in andere Haushalte Zutritt zu verschaffen.

Wer Hinweise auf diese Personen oder auffällige Fahrzeuge im Bereich des Tatortes geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Im Zusammenhang mit solchen oder ähnlichen Betrugsversuchen empfiehlt die Polizei: Lassen Sie nie Unbekannte in ihre Wohnung. Bestehen Sie auf das Vorzeigen eines Ausweises und eines entsprechenden Firmendokuments. Im Zweifel rufen Sie immer den Notruf der Polizei 110 an.

Diesel-Diebstahl auf Autobahnparkplatz

Fulda - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag (22.09.) auf Mittwoch (23.09.) circa 600 Liter Diesel aus einem auf dem Parkplatz Geißhecke (A7), Richtung Flensburg, geparkten Sattelzug. Als der Sattelzugführer den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits unerkannt geflohen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Auto - Täter festgenommen

Fulda - In der Nacht auf Mittwoch (23.09.) gelang es der Polizei Fulda einen 19-jährigen Mann festzunehmen, der zuvor einen Diebstahl aus einem Auto begangen hatte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 4 Uhr, wie der Täter auf dem Parkplatz eines Hotels in der Kanalstraße in mehrere Autos geleuchtete und informierte die Polizei. Die Streife traf den Mann in einem der parkenden Pkws an und nahm ihn fest. Bei der Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der 19-Jährige Mann aus Algerien wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Versuchter Rollerdiebstahl

Hünfeld - Unbekannte versuchten zwischen Dienstagabend (22.09.) und Mittwochmorgen (23.09.) im Wartburgring einen Roller vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses zu stehlen. Der Versuch das mit einem Lenkradschloss abgeschlossene Fahrzeug wegzuschieben misslang. An einer Bordsteinkante fiel das Zweirad um und die Täter flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel-Diebstahl aus Sattelzug

Burghaun - Unbekannte zapften in der Nacht von Dienstag (22.09.) auf Mittwoch (23.09.) aus einem an der Raststätte Großenmoor-Ost (A7) abgestellten Sattelzug mehrere Liter Diesel ab. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell