POL-HK: Tietlingen: Diebstahl aus Pkw und Wohnwagen; Bad Fallingbostel: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Pkw-Aufbrüchen fest; Schwarmstedt: Sporthalle beschmiert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.11.2021 Nr. 1

01.11 / Diebstahl aus Pkw und Wohnwagen

Tietlingen: In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte in Tietlingen Zugang zu vier unverschlossenen Pkw sowie einem Wohnwagen und entwendeten einen Fahrzeugschein, eine Sonnenbrille und zehn Euro Bargeld. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

01.11 / Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Pkw-Aufbrüchen fest

Bad Fallingbostel: Nach einem Hinweis auf verdächtige Personen nahmen Polizeibeamte am frühen Montagmorgen, gegen 05.40 Uhr auf der Walsroder Straße drei Verdächtige fest, die für eine Serie von Autoaufbrüchen aus der Nacht in Frage kommen. Insgesamt legt die Polizei den Männern im Alter von 18, 20 und 23 Jahren zehn Autoaufbrüche zur Last, die überwiegend am Tietlinger Lönsweg, aber auch an der Straße Am Kreuzberg, am Heideweg, an der Vogteistraße und dem Fahrenholzer Weg begangen wurden. Dabei schlugen die Täter jeweils mindestens ein Fenster der Fahrzeuge ein, begaben sich in den Innenraum und stahlen, was sie finden konnten. Darunter Sonnenbrillen, Zigaretten, Geldbörsen, Bargeld und eine Reisetasche. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Außerdem kommen die drei für den Diebstahl eines Rennrads im Wert von rund 1.000 Euro aus einer Garage an der Bahnhofstraße in Betracht. Bei der Festnahme führten sie das Rennrad mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen im Laufe des Tages entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

01.11 / Sporthalle beschmiert

Schwarmstedt: In der Zeit zwischen Mittwoch, 27.10.21 und Montag, 01.11.21 besprühten Unbekannte die Fassade der Sporthalle der KGS Schwarmstedt mit zahlreichen "Tags". Unter anderem sind die Zahlen "296" in weißer Farbe mit schwarzer Umrandung erkennbar. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

