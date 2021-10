Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 22.09.2021, 15:45 Uhr - 85-jähriger Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Kalkar (ots)

Der 85-jährige Radfahrer aus Bedburg-Hau, der bei dem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in Kalkar am 22. September 2021 lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Sonntag (3. Oktober 2021) in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Senior war beim Überqueren der Straße mit dem Anhänger eines Kleintransporters kollidiert. Ursprüngliche Meldung zum Unfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5027377

