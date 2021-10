Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall wegen verletzter Katze

Rees-Esserden (ots)

Offenbar Folge einer gut gemeinten Absicht war am Freitag (1. Oktober 2021) auf der L7 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-Jähriger aus Rees war mit seinem Opel Astra auf der Emmericher Landstraße in Richtung Emmerich unterwegs, als er hinter einer Rechtskurve eine verletzte Katze am Fahrbahnrand bemerkte. Der Autofahrer wendete, fuhr zurück Richtung Rees und hielt auf der Gegenfahrbahn, um nach der Katze zu sehen. Er schaltete das Warnblinklicht an und saß noch im Wagen, als in diesem Moment ein 3er BMW, mit dem ein 75-Jähriger aus Rees gemeinsam mit seinem 43-Jährigen Beifahrer in Richtung Emmerich unterwegs war, mit dem stehenden Opel kollidierte. Der Beifahrer in dem BMW wurde durch den Aufprall leicht verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Opel-Fahrer lehnte eine ärztliche Behandlung ab. An den beiden PKW entstand Sachschaden. Der Katze konnte nicht mehr geholfen werden, sie verendete. (cs)

