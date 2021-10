Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Diebstahl aus Pferdestall

Straelen (ots)

Am Freitagmorgen (1. Oktober 2021) zwischen 08:45 und 10:00 Uhr sind unbekannte Täter in einen Pferdestall auf einem Hof an der Straße "Klein Holland" eingedrungen. Sie entwendeten zwei Pedelecs der Marke Haibike und zwei Pferdesättel. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02831 1250. (cs)

