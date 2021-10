Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Brand einer Holzhütte

Issum (ots)

Am Sonntag (03.10.2021) gegen 20:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Holzhütte auf einer an den Strohweg angrenzenden Wiese in Brand.

Das Feuer griff außerdem auf einen angrenzend abgestellten Wohnwagen über. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen Holzhütte und Wohnwagen in Vollbrand. Das Feuer konnte jedoch schnell durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte ist bislang unklar. Auch der Besitzer der Hütte und des Wohnwagens konnten bisher noch nicht ermittelt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell