Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Junge bei Unfall verletzt - Polizei sucht Verursacher; Neuenkirchen: Portmonee bei Einkauf gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.11.2021 Nr. 1

04.11 / Junge bei Unfall verletzt - Polizei sucht Verursacher

Schneverdingen: Am Donnerstagvormittag, gegen 10.10 Uhr kam es auf der Straße Bahndamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger verletzt wurde und der Verursacher nicht anhielt. Der Junge aus Schneverdingen fuhr vom hinteren Parkplatz des Futterhauses nach rechts auf die Straße, der Pkw vom Parkplatz des Edeka-Marktes kommend nach links. Es kam zur Kollision, wodurch das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Der Verursacher, nach Aussage des Jungen ein schwarzer Pkw, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Billungstraße davon. Zeugen des Geschehens sowie der Fahrer/die Fahrerin des Fahrzeugs werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

04.11 / Portmonee bei Einkauf gestohlen

Neuenkirchen: Taschendiebe entwendeten einer 79jährigen Neuenkirchenerin am Donnerstag, zwischen 11.45 und 12.00 Uhr während des Einkaufs in der Lidl-Filiale an der Delmser Dorfstraße das Portmonee aus der Westentasche. Der Schaden wird auf rund 230 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

05.11 / Polizei warnt im Zusammenhang mit dem Weihnachtsgeschäft vor Betrügern im Internet

Heidekreis: Im Zusammenhang mit dem sich anbahnenden Weihnachtsgeschäft warnt die Polizei des Heidekreises vor Betrügern, die sich auch den Umstand zunutze machen, dass Geschenke aufgrund der Knappheit von Grundstoffen frühzeitig bestellt werden sollten. Die Täter mischen regelmäßig im Weihnachtsgeschäft mit und stellen zum Beispiel besonders verlockende Angebote auf verschiedensten Verkaufsportalen im Internet ein oder nutzen dazu eigens erstellte sogenannte Fake-Shops (gefälschte Online-Shops). Letztere sind häufig gut designed, wirken deshalb durchaus echt und sind auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Sie sind teilweise Kopien real existierender Websites, machen einen seriösen Eindruck und lassen beim Käufer selten Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen. Hat ein Kunde angebissen und Ware bestellt, sind die Betrüger am Zug. Sie verschicken entweder minderwertige Ware zu einem überhöhten Preis oder liefern nach einer Vorauszahlung das Produkt gar nicht. Denn sie haben es einzig auf das Geld der Opfer abgesehen - die im Internet angebotene Produktpalette existiert nicht. Die Polizei rät, auf unbekannten Internetseiten nicht vorschnell zu kaufen, sich vorab auf anderen Portalen zu informieren, Recherchemöglichkeiten zu nutzen oder die Seiten der Verbraucherzentralen zu besuchen. Weitere allgemeine Informationen zum Thema Betrug gibt es auf der Präventionsseite des Landeskriminalamtes oder unter polizei-beratung.de

