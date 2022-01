Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Vandalismus in Sporthalle +++ Dornum - Einbruch in Milchtankstelle

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Vandalismus in Sporthalle

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in einer Sporthalle in Aurich randaliert. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 5.30 Uhr, Zutritt zu der Turnhalle am Ellernfeld, beschädigten diverse Schränke und hinterließen Müll. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Einbruch in Milchtankstelle

Zu einem Automatenaufbruch in einer Milchtankstelle kam es in der Westerstraße in Dornum. Zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam den Selbstbedienungsautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

