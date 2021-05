Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Senne, Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kradfahrer

Bielefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Buschkampstraße wurde ein 53-jähriger Kradfahrer aus Gütersloh schwer verletzt. Um 20:50 Uhr wartete ein 21-jähriger BMW Fahrer verkehrsbedingt auf der Buschkampstraße als Linksabbieger in die Straße Niederheide. Der Kradfahrer befuhr die Buschkampstraße mit der Harley Davidson in Richtung Paderborner Straße und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Kollision wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,00Euro.

