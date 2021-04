Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sturz mit Kleinkraftrad +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25. April 2021, kam es in Großenkneten, in der Straße Schmehl, auf Höhe der Krumlander Straße, zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall.

Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Berlin mit einem Kleinkraftrad die Straße Schmehl und beabsichtigte nach rechts in die Krumlander Straße abzubiegen.

Dabei schätzte die Fahrzeugführerin ihre Geschwindigkeit falsch ein, fuhr geradeaus und stürzte anschließend auf einem Feld.

Die 31-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An dem Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden.

