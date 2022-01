POL-AUR: Spiekeroog - Feuer in Wohnhaus

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Spiekeroog - Feuer in Wohnhaus

Auf Spiekeroog ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Gegen 5.30 Uhr wurde die Einsatzkräfte in die Straße Westerloog alarmiert. Personen hielten sich beim Eintreffen der Kräfte nicht mehr im Gebäude auf. Die Feuerwehr Spiekeroog übernahm die Löscharbeiten, die mehrere Stunden andauerten. Zwei Appartements brannten vollständig aus, weitere Gebäudeteile wurden durch Löschwasser erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

