POL-RT: Drogen an Minderjährige in Esslingen verkauft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen polizeibekannten 34-Jährigen. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Haft.

Beamte einer Rauschgiftermittlungsgruppe beobachteten am Mittwoch, wie ein zwölfjähriges Kind und zwei Jugendliche in Alter von 15 und 16 Jahren eine Esslinger Flüchtlingsunterkunft betraten. Als sie die Unterkunft verließen, wurde bei der Zwölfjährigen bei einer Kontrolle knapp drei Gramm Marihuana aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass sie das Rauschgift zuvor bei dem 34-jährigen Gambier gekauft haben soll. Dieser konnte im Anschluss in der Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung seines Zimmers wurden über elf Gramm bereits verkaufsfertig portioniertes und verpacktes Marihuana sowie mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 34-Jährige wurde am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

