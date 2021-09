Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210908.1 Nordermeldorf: Zwei Schwerverletzte und zwei Totalschäden bei Unfall

Nordermeldorf (ots)

Am Montagnachmittag ist es in Nordermeldorf / Christianskoog zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Die beiden Insassen erlitten dabei schwere Verletzungen, an ihren Wagen entstanden Totalschäden.

Um 16.15 Uhr war ein 44-Jähriger mit einem Transporter auf der Straße Stinteck in Fahrtrichtung Possel Damm unterwegs. An der Kreuzung zum Dritten Querweg missachtete der Mann die Vorfahrt eines Golfes, in dem ein 78-Jähriger saß. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, der Unfallverursacher kam danach auf der Bankette des Dritten Querwegs zum Stillstand, der VW auf dem Grünstreifen des Possel Damms. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa jeweils 8.000 Euro.

Merle Neufeld

