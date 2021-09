Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210906.7 Brunsbüttel: Zwei Stunden lang alles rund ums Rad

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag, den 9. September 2021, findet in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine Präventionsveranstaltung der Polizei auf dem Gelände des Brunsbütteler Polizeirevieres in der Emil-von-Behring-Straße 1 statt.

Vor Ort stehen drei Beamtinnen des Polizeirevieres und der Präventionsstelle der Polizeidirektion Itzehoe Rede und Antwort zu Fragen rund um das Radeln. Interessierte erfahren unter anderem Näheres zur Verkehrssicherheit allgemein, zu geänderten und besonderen Verkehrsregeln, zum Eigentumsschutz und zur E-Mobilität. Wer mag, erhält zur Weitergabe oder für die eigene Nutzung umfassendes Infomaterial.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, mit den Polizisten in Kontakt zu treten - natürlich auch, wenn Hinweise und Tipps aus anderen Bereichen gefragt sind.

Wer möchte, kann vor Ort sein Fahrrad durch eine Privatfirma gegen Bezahlung codieren lassen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell