Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Abschlussmeldung zu den Einsatzmaßnahmen der Polizei im Zusammenhang mit mehreren Versammlungen

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung vom 05.03.2022/18.16 Uhr

Wie schon in den vergangenen Wochen fand auch am Samstagabend eine thematisch unter anderem gegen eine Impfpflicht gerichtete Versammlung in Form eines um 18 Uhr beginnenden Aufzugs in Reutlingen statt, an dem etwa 3.500 Personen teilnahmen. Schon am Nachmittag war ein angemeldeter Autokorso von Ludwigsburg über Stuttgart nach Reutlingen gefahren und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Die Insassen der etwa 115 in Reutlingen am Parkplatz Bösmannsäcker gegen 17.15 Uhr ankommenden Fahrzeuge schlossen sich dem Aufzug durch die Stadt an. Im Bereich der Karlstraße wurde offenbar von einem 12-jährigen Kind ein Ei auf Versammlungsteilnehmer geworfen. Personen, die später in der Fußgängerzone auf den Aufzug aufschlossen und die verbale Auseinandersetzung mit den Versammlungsteilnehmern suchten, wurden Platzverweise erteilt. Zu weiteren nennenswerten Vorkommnissen kam es bis zum Ende des Aufzugs um 19.30 Uhr beim Tübinger Tor nicht. (ak)

