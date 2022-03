Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Körperverletzung, Einbrüche, Raubdelikte

Reutlingen (ots)

Missverständnis mit Folgen

Aufgrund eines Missverständnisses ist es am Samstagmorgen auf der Kreisstraße 6720 zwischen Rommelsbach und Altenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Seat-Fahrer befuhr gegen 11.30 Uhr die K 6720 in Richtung Altenburg und wollte aus seiner Sicht nach links auf die Bundesstraße 464 abbiegen. Ihm kam ein 73-jähriger Audi-Fahrer entgegen und signalisierte durch Blinken seine Absicht aus seiner Sicht nach rechts, ebenfalls auf die Bundesstraße, auffahren zu wollen. Aufgrund dieser Wahrnehmung setzte der Seat-Fahrer zum Überqueren des Gegenfahrstreifens an. Entgegen seiner Ankündigung fuhr der Audi-Fahrer aber geradeaus weiter, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet - Bundesstraße gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag zu einer Vollsperrung der Bundesstraße 28 auf Höhe Dettingen/Erms gekommen. Gegen 13.50 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Fahrer eines BMW X1 auf die B 28 in Fahrtrichtung Bad Urach auf und missachtete die Vorfahrt eines 25-jährigen Seat-Fahrers. Dieser musste aufgrund der Vorfahrtsmissachtung ausweichen, woraufhin es zur Kollision mit einer aus Bad Urach auf der einspurigen B 28 entgegenkommenden 52-jährigen Audi-Fahrerin kam. In unmittelbarem Anschluss fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines 1er BMW aus Richtung Bad Urach auf den bereits verunglückten Audi auf. Bis auf den Fahrer des BMW X1 wurden sowohl die am Unfall beteiligten Pkw-Lenker, als auch der 14-jährige Beifahrer im Audi und die im 1er BMW befindliche 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen vor Ort und der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die B 28 in beide Richtungen bis 14.50 Uhr voll gesperrt.

Esslingen (ES): Mann von Unbekannten angegriffen

Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen eines körperlichen Angriffes auf einen Mann am Samstagabend in der Fleischmannstraße aufgenommen. Gegen 18 Uhr schlugen und traten mehrere Unbekannte auf einen 44 Jahre alten Mann ein, welcher in einer kleinen Gruppe vor dem dortigen Supermarkt verweilte und Alkohol konsumierte. Aufgrund des Angriffes ging der 44-Jährige zu Boden. Als er sich aufgerappelt hatte, schlugen die Täter erneut auf ihn ein, sodass er das Gleichgewicht verlor und rückwärts mit dem Kopf auf dem Bordstein aufschlug. Daraufhin ließen die Angreifer von ihm ab und gingen in Richtung Bahnhofstraße flüchtig. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und mehrere Schürfwunden und wurde zur Versorgung in ein Klinikum verbracht. Zeugen zu Folge handelte es sich bei den Tätern um 6 bis 10 junge Männer, teilweise mit dunklem Teint.

Kirchheim unter Teck (ES): Pedelec-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin

Schwere Kopfverletzungen hat eine 62-jährige Fußgängerin am Samstagmorgen bei einer Kollision mit einem Pedelec-Fahrer in der Max-Eyth-Straße erlitten. Der 44-jährige Radfahrer befuhr gegen 10 Uhr verbotswidrig die belebte Fußgängerzone von der Marktstraße kommend in Richtung Alleenstraße und prallte vermutlich infolge Unaufmerksamkeit gegen die ihm entgegenkommende 62-Jährige. Diese erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden, der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt.

Notzingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Bargeld in Höhe von mehreren Euro hat ein Unbekannter entwendet, der am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg eingebrochen ist. Der Einbrecher hebelte die Haustür auf und durchsuchte anschließend sämtliche Wohnräume nach Stehlenswertem. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort.

Esslingen (ES): Raub vor Diskothek

Zu einem Raubdelikt ist es am späten Samstagabend auf einem Parkplatz in der Nähe einer Diskothek in der Röntgenstraße gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben zwei Brüder im Alter von 17 und 20 Jahren gegen 23.55 Uhr die Lokalität verlassen und wurden kurz darauf auf dem Parkplatz von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Im weiteren Verlauf kamen circa 10 weitere männliche Personen dazu und schlugen unvermittelt auf die beiden Brüder ein. Hierbei wurde dem 17-Jährigen eine Bauchtasche mit Bargeld und persönlichen Gegenständen aus der Hand gerissen. Infolge der Auseinandersetzung erlitt sein Bruder Verletzungen am Arm, welche vermutlich von einem Messer stammen und in einem Klinikum behandelt werden mussten. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Zeppelinstraße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Frickenhausen (ES): Einbrecher unterwegs

Pakete im Wert von mehreren hundert Euro sind aus einem Container der Post am Bahnhofsplatz in Frickenhausen entwendet worden. In der Zeit von Freitag auf Samstag hebelte ein bislang unbekannter Täter den Container auf und entwendete nach bisherigem Ermittlungsstand vier Pakete. Unklar ist bislang, inwieweit ein Tatzusammenhang zu einem am Samstagmorgen festgestellten, versuchten Einbruch in eine Firma sowie einem Pkw-Aufbruch, jeweils geschehen in der Steinbeisstraße, besteht. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Filderstadt (ES): Bewusstloser Lkw-Fahrer durch Leitplanke gestoppt

Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 27, nachdem er am Steuer bewusstlos geworden war. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei mit, dass ein Lkw zwischen der Auffahrt Filderstadt-West und Filderstadt-Ost in Fahrtrichtung Tübingen mit der Mittelleitplanke kollidiert sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 44-jährige Lenker des Sattelzuges aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, aber glücklicherweise durch Streifen der Mittelleitplanke unverletzt zum Stehen kam. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro, eine Schadenshöhe der über mehrere hundert Meter beschädigten Leitplanke ist bislang nicht bekannt.

Kirchheim unter Teck (ES): Geldbeutel geraubt

Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Hahnweidstraße von drei bislang unbekannten Tätern beraubt worden. Die Räuber erkundigten sich zunächst nach dem Weg zum Bahnhof, forderten dann aber Geld von dem 58-Jährigen. Nachdem dieser verneinte, Geld mit sich zu führen, wurde er zu Boden gebracht und ihm gewaltsam der Geldbeutel mit circa 150 Euro Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Ziegelstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

