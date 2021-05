Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Iffezheim - Betrüger rufen an

Baden-Baden, Iffezheim (ots)

Nach mindestens zwei betrügerischen Anrufen Montag haben Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In Baden-Baden kam es zu einem so genannten Schockanruf einer angeblichen und falschen Polizeibeamtin. Der Angerufenen wurde wahrheitswidrig erzählt, dass ein Bekannter in einen tödlichen Autounfall verwickelt worden wäre und jetzt dringend Geld für eine Kaution benötigt würde. In Iffezheim meldete sich ein angeblicher Microsoft Mitarbeiter und forderte die Herausgabe persönlicher Daten. In beiden Fällen kam es zu Geldzahlungen an die Betrüger in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte nie am Telefon Gelder von Bürgern einfordern. Daher der dringende Apell: Beenden sie solche Gespräche umgehend und verständigen sie die richtige Polizei.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell