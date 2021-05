Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Polizisten bei Gewahrsamnahme beleidigt

Gaggenau (ots)

Am Montag wurde gegen 17.30 Uhr eine betrunkene Person in der Bäumbachallee auf Höhe eines Einkaufsmarktes gemeldet. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnte ein 30 Jahre alter, mutmaßlich stark unter Alkoholeinwirkung stehender Mann auf dem Boden liegend festgestellt werden. Da aufgrund seines Zustandes offensichtlich eine Eigengefährdung bestand und keine Angehörigen ausfindig gemacht werden konnten, die sich um den 30-Jährigen kümmern konnten, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei baute er sich in drohender Haltung vor den Polizisten auf und beleidigte die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Polizeirevier. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

