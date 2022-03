Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Handfester Streit; Einbruch; Telefonbetrug; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Reutlingen (ots)

Handy und Geldbeutel geraubt (Zeugenaufruf)

Einem Mann ist am Montagvormittag in der Reutlinger Fußgängerzone das Mobiltelefon und der Geldbeutel geraubt worden. Der 24-Jährige befand sich gegen 9.10 Uhr in der Wilhelmstraße und war auf dem Weg in Richtung Karlstraße. Auf Höhe eines Drogeriemarktes begegnete er einem Mann, der sofort auf ihn einschlug. Selbst als der 24-Jährige zu Boden ging, wurde er weiterhin mit Schlägen traktiert. Im Anschluss raubte der Täter ihm das Handy sowie den Geldbeutel und rannte in Richtung Marktplatz davon. Der leicht verletzte Geschädigte verfolgte ihn erfolglos und erstattete im Nachhinein Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (ms)

Reutlingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montagabend an der Einmündung Frankfurter-/Rommelsbacher Straße. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 21.30 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Rommelsbacher Straße. An der dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Peugeot 206 einer 73 Jahre alten Frau. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen - Mettingen (ES): Beim Ausparken nicht aufgepasst

Am Dienstagmorgen hat sich in der Emil-Kessler-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.15 Uhr wollte ein 43-jähriger Mini-Cooper-Fahrer aus einer Parklücke ausparken, übersah hierbei den Seat eines 41 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem. Der Seat-Lenker wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. (sm)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung in Kneipe

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Montagabend in einer Kneipe in Mettingen gekommen. Kurz nach 22 Uhr waren zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren in verbalen Streit geraten. In der Folge entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der Jüngere auch mit einem Barhocker auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben soll. Der 41-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein weiterer 41 Jahre alter Gast, der schlichtend eingreifen wollte, war von dem 30-Jährigen offenbar noch ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Der Tatverdächtige wurde mit oberflächlichen Verletzungen vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht, wo er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schmuck gestohlen

Eine Wohnung in der Obergasse in Echterdingen ist in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter hebelte ein Fenster auf und durchwühlte anschließend die Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte Schmuck von noch unbekanntem Wert. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von zirka 18.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Pkw am Montagnachmittag in der Braike entstanden. Ein 38-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit dem Bus auf der Achalmstraße in Richtung Rotenbergplatz unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße Breiter Weg missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 66 Jahre alten Seat-Lenkers. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. (ms)

Holzmaden (ES): Von vermeintlichem Software-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Ein Mann aus Holzmaden ist am Montag von einem Kriminellen um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Der Anrufer, der sich als Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft ausgab, gaukelte dem Mann einen Hacker-Angriff auf seinen Computer vor. Zur Lösung des Problems forderte der Betrüger einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC, was ihm gestattet wurde. Außerdem gab der Holzmadener noch seine Kreditkartendaten sowie die Zugangsdaten zu seinem Online-Banking preis. Der selbsternannte Service-Mitarbeiter hatte diese verlangt, um mit einer angeblichen Fake-Überweisung den vermeintlichen Hacker zu stoppen. Als der Betrug später aufflog, waren vom Konto des Mannes bereits mehrere tausend Euro abgebucht worden.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät: - Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich. - Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware. - Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden: - Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. - Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen. - Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Weitere Informations- und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B 28, auf Höhe Burgholz ereignet hat. Ein 33-Jähriger war gegen 22.30 Uhr mit seinem Ford in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Zwischen der Erddeponie und dem Schützenhaus kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen beschädigte die dortige Straßenabzäunung und kam nach etwa 15 Metern im Dickicht zum Stehen. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (jk)

Hechingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen sind zwei Autofahrer verletzt worden. Gegen sieben Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Mercedes Vito auf der L 410 von Rangendingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs und bog nach links auf das Gelände einer Tankstelle ab. Dabei kam es in der Mitte der Fahrbahn zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat eines 27-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der Unfallverursacher leichte und der Fiat-Lenker schwere Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 25.000 Euro. Zur Reinigung der Unfallstelle wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. (mr)

Hechingen (ZAK): Vor Polizei geflüchtet und auf Bundesstraße gerannt (Zeugenaufruf)

Ein 24-Jähriger ist am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, zu Fuß vor der Polizei geflüchtet und dabei in den fließenden Verkehr der vierspurigen B 27 gerannt. Zuvor waren die Beamten zu einem Einkaufsmarkt in der Gammertinger Straße gerufen worden, da der junge Mann dort trotz eines gegen ihn bestehenden Hausverbots erschienen war. Beim Erkennen der Einsatzkräfte rannte er auf die ansteigende Böschung der B 27, übersprang die Leitplanken und lief gestikulierend über die beiden in Richtung Balingen verlaufenden Fahrstreifen. Mehrere Fahrzeuge mussten daher zur Verhinderung eines Zusammenstoßes abbremsen und anhalten. Im weiteren Verlauf gelangte der 24-Jährige über die Mittelleitplanken auch auf die Richtungsfahrbahn nach Tübingen. Auf dem Beschleunigungsstreifen rannte der Mann dann auf einen heranfahrenden Streifenwagen zu, worauf der Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Kurz vor dem Stillstand des Einsatzfahrzeugs wurde der Mann dennoch vom Wagen erfasst und stürzte. Hierbei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb er im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Streifenwagen war augenscheinlich kein relevanter Schaden entstanden. Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen des Vorfalls oder Autofahrer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei Balingen zu melden. (mr)

