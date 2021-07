Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte raubten 25-Jährigen aus - Wer kennt diese Tatverdächtigen?

Bonn (ots)

Zwei unbekannte Täter stehen im Verdacht am 20.02.2021 gegen 01:25 Uhr einen 25-Jährigen auf der Everhardstraße in Pützchen bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert zu haben. Als der 25-Jährige sich weigerte, drücken ihn die Täter in ein Gebüsch, woraufhin der Geschädigte Mobiltelefon sowie Geldbörse aushändigte. Die Tatverdächtigen waren zuvor gemeinsam mit dem Geschädigten an der Haltestelle Bechlinghoven aus einem Linienbus gestiegen. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos der Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera des Busses. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bonn-raub Die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 fragen: Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

