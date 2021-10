Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Werkzeug als Diebesgut- Unbekannte brechen Container auf

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (11.10.) gegen 07.50 Uhr meldete sich der Betreiber einer Baustelle an der Schinkestraße in Bünde und teilte den Diebstahl von Werkzeugen mit. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab der Geschädigte an, dass er am Samstagabend (9.10) gegen ca. 17.00 Uhr die Baustelle verlassen hat. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein dazugehöriger Baucontainer durch ihn ordnungsgemäß verschlossen. Am Montagmorgen stellte er dann fest, dass der Container im Zeitraum von Samstagabend durch unbekannte Täter aufgebrochen wurde. Aus dem Container wurden zwei große LED-Strahler und auch eine graue Strombohrmaschine der Marke Hilti entwendet. Das Diebesgut hat ein Wert von ca. 800 Euro. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, denen am Wochenende im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Bitte melden Sie sich telefonisch unter der Telefonnummer 05221-8880.

