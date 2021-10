Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto aus Lagerhalle gestohlen - Polizei nimmt Verdächtige fest

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (9.10.) löste um kurz nach Mitternacht der Alarm einer Firma an der Oststraße aus. Der 49-jährige Inhaber bemerkte daraufhin, dass sich fünf Personen Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft haben und aus der Halle einen blauen VW entwendeten. Der Mann verständigte umgehend die Polizei, die eine Fahndung im Nahbereich einleitete. Auf Höhe des Orthweg trafen die Beamten den VW, der mit Fahrer, Beifahrer und mehreren Personen auf der Rückbank besetzt war, an. Jedoch entfernte sich das Auto Richtung Engerstraße. Auf Höhe der Diebrocker Straße verloren die Beamten zunächst Sichtkontakt. Kurze Zeit später stellten die Beamten fest, dass die bis dahin Unbekannten das Fahrzeug am Südbachweg abgestellt haben und augenscheinlich zu Fuß geflüchtet sind. Auf einem Feldweg zwischen Im Siederdissen und Heiermühlenbach trafen sie dann fünf Personen an, auf die die Beschreibung des Firmeninhabers zutraf und die zuvor in dem VW gesehen wurden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Hiddenhauser, einen 18-jährigen Engeraner sowie zwei 16 und eine 17 Jahre alte, weibliche Jugendliche aus Enger und Bünde. Alle fünf wurden zunächst zur Sachverhaltsklärung auf die Herforder Wache gebracht. Erste Auswertungen eines Überwachungsvideos der Lagerhalle ergaben, dass die fünf Personen gewaltsam ein Fenster der Halle öffneten, um in das Gebäude zu gelangen. Von Innen öffneten sie ein Rolltor, um mit dem Pkw, in den die beiden 18-jährigen einstiegen, die Lagerhalle zu verlassen. Der 18-jährige Mann aus Hiddenhausen fuhr den Pkw. Den entsprechenden Fahrzeugschlüssel hatten sich die Personen zuvor bei einer Durchsuchung der Lagerhalle angeeignet. Die drei weiblichen Jugendlichen verließen die Lagerhalle zunächst zu Fuß in Richtung Engerstraße. Wann sie zu den beiden Männern in den VW stiegen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die drei 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen wurden im Anschluss an die Befragung in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Alle fünf erwarten Anzeigen wegen besonders schweren Diebstalls von Kraftfahrzeugen. Bei dem Hiddenhauser, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, verlief ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv. Er muss sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die beiden 18-Jährigen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam zugeführt.

