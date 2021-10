Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter kollidiert mit Fahrrad - Fahrer flüchtet

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (8.10.) ereignete sich in der Unterführung, die den Bahnhof mit der Steinstraße verbindet, um 14.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Steinstraße. Plötzlich kam ihr ein E-Scooter, auf dem sich zwei Männer befanden, entgegen. Der Fahrer, der etwa 19 bis 22 Jahre alt ist und ein schwarzes Cappy sowie eine dunkel gefleckte Jacke trug, fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die Unterführung und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzten alle drei Personen zu Boden. Die Bielefelderin verletzte sich durch den Sturz leicht. Der bisher unbekannte Fahrer verließ den Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden, eine Weiterfahrt war jedoch vorrübergehend damit nicht mehr möglich. Die Polizei Herford bittet den Unfallbeteiligten oder mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Scooter-Fahrer oder seinem Begleiter machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell