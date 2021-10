Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung auf Parkplatz- Autoreifen zerstochen

Herford (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag (9.10.) wurde der Fahrer eines silbernen Opel Corsa durch Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass augenscheinlich zwei unbekannte Personen den linken Hinterreifen zerstachen. Der Opel wurde im Laufe des Abends durch den Geschädigten auf dem Parkplatz einer Diskothek im hinteren Bereich an der Bünder Straße abgestellt. Gegen 00.30 Uhr befanden sich zwei Zeugen auf dem Parkplatz und konnten zwei Personen beobachten, wie diese sich an dem Opel Corsa aufhielten und sich augenscheinlich an dem Reifen zu schaffen machten. Anschließend hörten sie ein lautes Zischen und die beiden Personen rannten plötzlich wieder in Richtung Diskothek davon. Bei den beiden flüchtigen Personen handelt es sich um eine ca. 16 jährige Jugendliche in Begleitung eines ca. 18 Jahre alten Jugendlichen. Die weibliche Person war ca. 165cm groß, hatte schulterlange braune Haare und war bekleidet mit blauer Jeans und weißen Sneakern. Der 18-Jährige hatte schwarze, an den Seiten rasierte Haare und eine kräftige Statur. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Sweatjacke und weiße Sneakers. Der Reifen wurde durch die Täter so beschädigt, dass der Opel nicht mehr fahrbereit war. Bei dem Parkplatz handelt es sich um einen stark frequentierten Bereich, so dass die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen hofft, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell