Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von BMW- Unbekannten entwenden Cabriolet

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (7.10.) meldete sich der Besitzer eins BMW-Cabriolet beim Bezirksdienst in Hiddenhausen und teilte mit, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Das Cabriolet mit dem amtlichen Kennzeichen HF-DM 1970 wurde am Mittwochabend auf einem Stellplatz im Bereich der Mittelpunktstraße/Jungfernweg geparkt. Nach ersten Angaben befand sich das Fahrzeug gegen 03.20 Uhr noch auf dem Stellplatz. Erst als der Geschädigte den BMW um 06.30 Uhr nutzen wollte, stellte er den Diebstahl des PKW fest. Bei dem entwendeten 3er- BMW handelt es sich um ein blaues Cabriolet mit auffälligen Breitreifen und Alufelgen. Zudem ist das Fahrzeug tiefergelegt. Gegen 04.00 Uhr wurde eine Anwohnerin noch durch laute Motorengeräusche geweckt, so dass der Verdacht besteht, dass Unbekannte zu diesem Zeitpunkt den BMW entwendeten. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch Verbleib des Cabriolets geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell