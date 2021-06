Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Polizisten im Einsatz verletzt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurden Beamte der Polizei Lingen zu einer Ruhestörung in die Kardinal-von-Galen-Straße gerufen. Der 22-jährige Verursacher weigerte sich gegen kurz vor 3 Uhr, den Polizisten seine Personalien mitzuteilen. Um die Feststellung seiner Daten zu verhindern griff der stark alkoholisierte Mann die Einsatzkräfte an und verletzte zwei von ihnen durch Faustschläge. Er konnte überwältigt und zur Dienststelle transportiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

