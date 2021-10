Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Jugendlicher am Fichtensee beraubt- Täter nimmt Bauchtasche mit

Löhne (ots)

(sls) Am Samstagabend (9.10) gegen 20.10 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an den Fichtensee in Löhne gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich ein 15-Jähriger aus Löhne fußläufig im Bereich des Fichtensees in Richtung Lübbecker Straße. Als er sich in Höhe eines dortigen Getränkemarktes befand, sprang plötzlich eine ihm unbekannte Person aus dem Gebüsch herauskam und dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Direkt danach riss der Täter die Bauchtasche des Geschädigten ab und flüchtete über den Parkplatz des anliegenden Einkaufmarktes. Die Bauchtasche hatte der Löhner zu diesem Zeitpunkt seitlich über seine Schulter getragen. In der schwarzen Tasche der Marke "Puma" befand sich ein größerer Schlüsselbund, so wie Zigarettenplättchen. Die flüchtende Person wird durch den Geschädigten beschrieben mit ca.16 Jahre alt und etwa 175cm groß und kurzen Haaren. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und trug eine dunkle lange Jogginghose. Zur Tatzeit hatte er eine dunkle medizinische Maske über und Mund und Nase gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

