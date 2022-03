Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Verteilerkasten, Businsassen bei Vollbremsung verletzt

Reutlingen (ots)

Brand im Verteilerkasten

Zum Brand im Technikraum der Photovoltaikanlage in der Hochschule in der Pestalozzistraße sind die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag ausgerückt. Dort war es kurz nach elf Uhr aufgrund eines technischen Defekts zum Brand in einem Verteilerkasten gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand mittels CO2-Löschern schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Reutlingen (RT): In Omnibus gestürzt

Am Mittwochvormittag haben sich zwei Fahrgäste eines Omnibusses bei einem Sturz nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 9.25 Uhr war eine 93-jährige VW Golf-Lenkerin auf der Eberhardstraße stadteinwärts unterwegs und ordnete sich nach dem Passieren der Stadthalle auf dem dortigen Linksabbiegerstreifen in Richtung Rommelsbach ein. Beim Abbiegen in die Gutenbergstraße fuhr sie versehentlich links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei, weshalb sie in der Folge entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Der entgegenkommende, 55-jährige Lenker eines Linienbusses bremste sein Fahrzeug daher stark ab. In der Folge stürzten zwei 75 und 81 Jahre alte Fahrgäste und verletzten sich. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Auch die Seniorin hatte ihren Wagen bis Stillstand abgebremst. (mr)

