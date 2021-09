Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Großbrand in Frischemarkt - Fortschreibung

Ratingen (ots)

Homberg - Steinhauser Straße

Wie berichtet, wurde die Feuerwehr Ratingen wurde am 04.09.2021 um 2:42 h alarmiert zu Feuerschein aus einer Bäckerei an der Steinhauser Straße in Ratingen-Homberg. Bereits auf der Anfahrt war Feuerschein über Homberg sichtbar, bei Eintreffen der ersten Kräfte Brande der etwa 650 qm große Supermarkt "Homberger Frischemarkt" bereits in voller Ausdehnung. Die Alarmstufe wurde erhöht.

Die Brandbekämpfung wurde mit drei Wasserwerfern, zwei davon über Drehleitern, sowie je zwei B- und C-Strahlrohren durchgeführt. Nachdem die Nachbargebäude erfolgreich geschützt waren und der Vollbrand der Etage schnell eingedämmt war, wurde das Brandgut mit einem Schaumteppich abgedeckt, der neben der weiteren Löschwirkung die Rauchentwicklung unterbunden hat. Parallel wurden das Lokal im Untergeschoss belüftet, eine geringfügige Brandausbreitung in diesen Bereich konnte dabei abgelöscht werden. Personen wurden glücklicherweise nicht geschädigt, die Ermittlungen zur Brandursache werden seitens der Polizei durchgeführt.

Im Einsatz wahren seitens der Feuerwehr Ratingen Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzüge Homberg-Schwarzbach, Mitte, Lintorf, Hösel-Eggerscheidt, Sondereinheit ABC und des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit 55 Einsatzkräften bis ca. 7:00 h im Einsatz. Daneben waren im Einsatz die Polizei, die Stadtwerke Ratingen sowie die Kanalbereitschaft der Stadt Ratingen.

Aktuell wird eine Brandstellennachschau durchgeführt, bei der Glutnester neu abgelöscht werden. Bei Bedarf wird dies im Tagesverlauf wiederholt.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell