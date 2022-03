Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Kellerbrand; Pferd mit Reiterin gestürzt

Reutlingen (ots)

Radfahrer mit Fußgänger zusammengestoßen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Albstraße erlitten. Der 56-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Albstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Uhlandstraße wechselte er aufgrund eines Staus von der Straße auf den rechten Gehweg. Dort stieß er mit dem Lenker seines Rads gegen einen 46 Jahre alten Fußgänger. Der Radler stürzte in der Folge zu Boden und wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger war unverletzt geblieben. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Trockner in Flammen aufgegangen

Zum Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag in die Eichendorffstraße ausgerückt. Gegen 11.50 Uhr wurde dort starker Rauch aus dem Keller gemeldet. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand in der Waschküche des Hauses. Wie sich herausstellte, war dort ein bereits älterer Wäschetrockner ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Durch die enorme Hitze der Flammen waren weitere Waschmaschinen und Trockner sowie Kabel und Rohre in dem Raum beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Der Inventarschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro beziffern. Der entstandene Gebäudeschaden summiert sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro. (cw)

Balingen (ZAK): Pferd mit Reiterin gestürzt

Schwere Verletzungen hat eine Reiterin beim Sturz von ihrem Pferd am Donnerstagvormittag in Ostdorf erlitten. Kurz vor elf Uhr waren die erwachsene Reiterin und ihr Tier auf der Hegengasse in Richtung Schützenhaus unterwegs. Am Ortsausgang scheute das Pferd offenbar aufgrund eines entgegenkommenden Traktorengespanns. Die Reiterin fiel daraufhin zu Boden. Auch das Pferd stürzte und kippte auf die Frau. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. (rn)

