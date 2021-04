PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fußgängerin trifft auf Radfahrer - Leichtverletzt +++ Unfall mit Lamborghini - erheblicher Sachschaden +++ Kfz-Kennzeichen entwendet +++ Vandalen am Waldkindergarten +++ Streit über Abstandsregeln +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person 61348 Bad Homburg, Dietigheimer Straße in Höhe Ritter-von-Marx-Brücke Samstag, 03.04.2021, 08:55 Uhr

Eine 85-jährige Fußgängerin wollte am Samstagmorgen die Dietigheimer Straße in Höhe der Ritter-von-Marx-Brücke in Richtung Saalburgstraße überqueren. Sie trat in der dortigen Fußgängerfurt unvermittelt auf die Straße. Ein von links kommender, die Dietigheimer Straße befahrender Radfahrer, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Die Dame erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungswagen in die Hochtaunusklinik gebracht. Der 47-jährige Radfahrer wurde nicht verletzt. Laut dessen Aussage zeigte die Fußgängerampel "Rotlicht". Sachschaden entstand nicht.

Polizeistation Oberursel

Unfall mit Lamborghini

61449 Steinbach, Eschborner Straße Samstag, 03.04.2021, 10:50 Uhr

Ein 30-jähriger Fahrer eines Lamborghini Huracan befuhr die Eschborner Straße aus der Richtung Bahnstraße kommend in Richtung Eschborn. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug dreht sich zunächst um ca. 180 Grad und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, rutschte die dortige Böschung hinunter und kam an einem weiteren Baum zum Stehen. Der 30-jährige blieb unverletzt. An den zwei Bäumen sowie an dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Polizeistation Usingen

Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

61267 Neu-Anspach / Westerfeld Donnerstag, 01.04.2021, 12:00 Uhr - Freitag, 02.04.2021, 14:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten das hintere KFZ-Kennzeichen eines weißen Skoda Fabia, welcher in der Kransberger Straße abgestellt war. Hier wurde im hinteren Bereich des Fahrzeuges an der Kennzeichenhalterung manipuliert und das Kennzeichen entfernt.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0, mit dieser in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein

Sachbeschädigung/Vandalismus am Waldkindergarten 61476 Kronberg, Bürgelstollen, Waldkindergarten Freitag, 02.04.2021, zw. 10:30 und 11:00 Uhr

Unbekannte Täter verwüsteten den Waldkindergarten am Bürgelstollen, indem sie dort zwei Blumentöpfe, einen Tisch, eine Tafel und Namensschilder der Garderobe beschädigten. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 50,- EUR. Eine Zeugin konnte im Nahbereich des Waldkindergartens noch zwei ca. 14-jährige Jungen beobachten, die dann plötzlich wegrannten, als die Zeugin sich näherte. Ein Junge hatte eine blaue Jacke an. Weitere Beschreibungsmerkmale liegen nicht vor.

Körperverletzung - Streit über Abstandsregeln 61476 Kronberg, Berliner Platz, REWE-Markt Samstag, 03.04.2021, 20:08 Uhr

Im Kassenbereich des REWE-Marktes gerieten zwei Kunden in Streit über die Abstandsregeln. Daraufhin schlug der eine Kunde den anderen mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt eine blutende Verletzung, die durch die Mitarbeiter eines herbeigerufenen Rettungswagens erstversorgt werden musste.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließen. Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, kräftig gebaut, ca. 30-40 Jahre alt, Glatze Er trug eine MN-Bedeckung, eine grüne Bomberjacke, graue Oberbekleidung, eine schwarze Hose und weiß/schwarze Sneaker

Einbruchdiebstahl in/aus Spargelstand

61476 Kronberg, Hans-Thoma-Straße Freitag, 02.04.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 03.04.2021, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Tür eines Spargel-Verkaufsstandes auf. Aus dem Stand wurden Lebensmittel und andere Gebrauchsgegenstände im Wert von ca. 260,-EUR entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 50,-EUR.

Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

