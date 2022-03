Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände aufgrund Trockenheit, Unfälle, Streitigkeiten, Einbruch

Reutlingen (ots)

(RT/ES/TÜ/ZAK): Vermehrt Brände aufgrund trockener Witterung

Aufgrund der aktuellen Trockenheit haben Brände am Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen mehrere Einsätze von Feuerwehren und Polizei ausgelöst. In Reutlingen drohte ein Feuer bei der Reisigverbrennung in einem Garten außer Kontrolle zu geraten. Am späten Nachmittag brannte in Nürtingen am Neckarufer ein Baumstumpf, wobei das Feuer auf das angrenzende Gebüsch übergriff. Im Nürtinger Stadtteil Roßdorf geriet an einer Grillstelle am Waldrand das Feuer außer Kontrolle und konnte nur durch das Eingreifen der Feuerwehr eingedämmt werden. Am Abend geriet in Plochingen ein Grill und daneben gelagertes Holz in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf eine angrenzende Gartenhütte übergriff. Die Feuerwehr musste im Wald in der Nähe des Sportgeländes von Ohmden am Nachmittag ein kleineres, jedoch stark rauchendes Feuer löschen, welches sich im Nadelwald entwickelt hatte. In Bissingen/Teck gerieten ca. 100 Quadratmeter Rasenfläche in Brand und wurde abgelöscht. In Ammerbuch-Altingen brannte es auf einer Freifläche in direkter Nähe von Bäumen und Gebüsch auf der Fläche von ca. 3 auf 15 Metern, mutmaßlich da Bauabfälle von bislang Unbekannten unbeaufsichtigt verbrannt wurden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen zum Ablöschen vor Ort. Das Verbrennen von Grünschnitt geriet am Samstagmittag in Albstadt-Ebingen außer Kontrolle, nachdem stärkerer Wind Funkenflug verursachte und dadurch eine Grasfläche und mehrere kleine Bäume entzündete. Das schnelle Eingreifen der jeweiligen Feuerwehren verhinderte größere Schäden. Die Polizei leitete Ermittlungen zu den jeweiligen Brandursachen und möglichen Verantwortlichen ein. Jegliches Feuer kann sich bei den aktuell trockenen Witterungsverhältnissen sehr schnell zu Wald- oder Flächenbränden ausbreiten.

Esslingen (ES): Streitigkeiten vor Diskothek

In der Nacht zum Sonntag hat es vor einer Diskothek in der Röntgenstraße in Esslingen mehrere Vorfälle gegeben, bei denen die Polizei einschreiten musste. Gegen 23.10 Uhr wurde einem stark alkoholisierten 34-jährigen Gambier der Zutritt zur Diskothek durch die Türsteher verweigert. Hierauf äußerte er seinen Unmut, indem er mehrere Glasflaschen im Außenbereich der Diskothek zerschlug und mit einer zerbrochenen Flasche die Türsteher bedrohte. Gegenüber den gerufenen Polizeibeamten zeigte der Mann sich uneinsichtig und musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden. Gegen 01.40 Uhr wurde die Polizei nach einem Körperverletzungsdelikt erneut zur Örtlichkeit gerufen. Bei der Aufnahme der Personalien zeigte sich ein 20-jähriger Deutscher aus Leinfelden-Echterdingen uneinsichtig und provozierte die eingesetzten Beamten. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, woraufhin er in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei kam es zu Widerstandshandlungen durch den 20-Jährigen. Er musste die Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Esslingen verbringen.

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in ein Firmengebäude

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr und Samstagmorgen, 08.45 Uhr, in ein Firmengebäude in der Dieselstraße über ein Fenster eingedrungen. Im Erdgeschoss durchsuchten sie mehrere Schubladen nach Bargeld. Dort wurden zwei Geldkassetten aufgefunden in dem sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro befand, welches die Täter an sich nahmen. Im Anschluss drangen die Täter in ein Nebengebäude der Firma ein. Dort brachen sie mehrere Türen und Schränke auf, um an weiteres Diebesgut zu gelangen. Die Unbekannten richteten Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro an. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Lkw-Fahrer aus Führerhaus gefallen

Ein rumänischer Lkw-Fahrer ist am Samstagabend am Autohof Kruichling nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen. Kurz vor 20 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass ein Mann aus seinem Laster gefallen war. Vor Ort wurde der verletzte, stark nach Alkohol riechende 39-Jährige vor dem Führerhaus liegend festgestellt und aufgrund seiner Kopfverletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beweiskräftige Fakten über dem Zeitpunkt des Alkoholkonsums konnten nicht erlangt werden.

Lichtenwald (ES): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend an der "Schlichtenerkreuzung". Gegen 19.00 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Kia auf der Schorndorferstraße (L1151) in Fahrtrichtung Baltmannsweiler. An der Kreuzung hielt er zunächst an. Beim Anfahren übersah er eine 43-Jährige Ford-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigen Straße in Fahrtrichtung Lichtenwald fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kia überschlug sich nach der Kollision und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Tübingen (TÜ): Mit Messer bedroht (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist die Polizei aufgrund der Verhaltensweise eines 36-Jährigen mehrfach ausgerückt. Der alkoholisierte Mann fiel zunächst gegen 13.45 Uhr in der Straße "Im Schönblick" auf, als er Glasflaschen auf die Fahrbahn warf. Wenig später stürzte er beim Aussteigen aus einem Linienbus zu Boden, konnte jedoch beim Eintreffen der Streife nicht mehr angetroffen werden. Sein Verhalten gipfelte gegen 14.35 Uhr in der Rümelinstraße, als er eine Passantin an der Bushaltestelle aufforderte, in den Bus einzusteigen. Weil die 75-Jährige der Anweisung keine Folge leistete, zog er ein Messer und hielt es der Frau entgegen. Zu einem Körperkontakt kam es nicht. Dem Verhalten wurde ein Ende bereitet, indem er in Gewahrsam genommen wurde. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Tel. 07071/972-8660 Zeugen. Möglicherweise ist der Mann, der ca. 180 cm groß ist und mit einer grünen Hose bekleidet war, am Samstag schon an weiteren Stellen aufgefallen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 41-Jähriger verantworten. Die Polizeibeamten wurden wegen des Verdachts auf eine hilflose Lage des 41-Jährigen an dessen Wohnanschrift in die Weilerstraße gerufen, wo er zunächst nicht öffnete. Nach mehreren Klingelversuchen, öffnete der Bewohner plötzlich und unvermittelt dann die Tür und stürmte hochaggressiv auf die Beamten zu. Nach Eintreffen weiterer Kräfte an der Wohnanschrift sollte der 41-Jährige in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich durch Schläge und Tritte zur Wehr setzte. Weiterhin beleidigte er die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Er wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Vorfahrtsverletzung fordert einen Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer ist es am Samstagmittag gegen 12.05 Uhr in der Siebentälerstraße gekommen. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Traktor die Römerstraße und wollte geradeaus auf einen Feldweg weiterfahren. Er missachtete jedoch die Vorfahrt eines 75-jährigen Mercedes-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch am Mercedes die Airbags ausgelöst wurden. Der 75-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell