POL-HS: Stein von Brücke auf PKW geworfen

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Eine 23-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW am Sonntagnachmittag (27. Februar), gegen 15.10 Uhr, die Bundesstraße 56 in Fahrtrichtung Aldenhoven. Auf der Brücke der Von-Mirbach-Straße, welche die Ortschaften Immendorf und Waurichen verbindet und über die Bundesstraße führt, standen zu diesem Zeitpunkt zwei männliche Personen. Als die junge Frau sich mit ihrem Wagen fast unterhalb der Brücke befand, warf eine der Personen von der Brücke mit einem Stein auf den PKW, traf diesen an der Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die beiden männlichen Personen waren zirka 16 bis 18 Jahre alt. Der Steinewerfer trug eine senfgelbe Jacke, seine Begleiter eine dunkle. Die jungen Männer flüchteten in Richtung der Ortschaft Waurichen. Die Polizei fragt: Wer hat zum in Rede stehenden Zeitpunkt Beobachtungen auf der Brücke gemacht oder kann Angaben über die beschriebenen Personen machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

