Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Terrassentür aufgehebelt - Schmuck gestohlen

Gummersbach (ots)

Schmuck und einen Laptop haben Einbrecher erbeutet, die in der Straße "Am Einhorn" in ein Einfamilienhaus eingedrungen sind. Im Tatzeitraum zwischen 17:30 Uhr am Freitag und 1 Uhr nachts am Samstag (5. Februar) hebelten die Täter die Terrassentür des Haus auf und gelangten so hinein. Sie durchwühlten alle Räume und stahlen einen Laptop und Schmuck. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

