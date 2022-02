Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zu Fuß geflüchtet - Auto stark beschädigt und nicht zugelassen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Waldbröl (ots)

Ein 35-jähriger Gummersbacher ist nach einem Unfall auf der B256 in Waldbröl-Hermesdorf am Samstag (5. Februar), um kurz nach Mitternacht, zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei machte ihn bereits kurze Zeit später ausfindig, ordnete eine Blutprobe an und stellte seinen Führerschein sicher.

Nach Zeugenaussagen fuhr der 35-Jährige mit seinem Auto auf der Hauptstraße (B256) in Richtung Hermesdorf. Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien; nach einem Kreisverkehr kollidierte er mit einem Schild und blieb stehen. Die Zeugen informierten die Polizei und gingen zu dem Fahrzeug. Der 35-jährige Fahrer flüchtete jedoch zu Fuß von der Unfallstelle. Etwa 600 Meter weiter wurde er von der Polizei aufgegriffen. Er war augenscheinlich alkoholisiert und zeigte sich nicht kooperativ. Er verweigerte einen Alkoholtest, gab seine Personalien nicht an und versuchte weiterhin zu flüchten. Die Polizisten legten ihm schließlich Handfesseln an und durchsuchten ihn. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 35-jährigen Gummersbacher handelt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden, es war nicht zugelassen. Auf den Gummersbacher wartet nun ein umfangreiches Verfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell