Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto beschmiert - Werkzeuge gestohlen

Hückeswagen (ots)

Aus einem orangefarbenen Lancia haben Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag (3. Februar), 17 Uhr Werkzeuge gestohlen. Zudem sprühten die Täter Graffiti auf den Lancia und drei weitere Autos und beschmierten diese mit einer klebrigen, wachsartigen Masse. Die Fahrzeuge befanden sich zur Tatzeit in einer unverschlossenen Garage in der Straße "Am schwarzen Weg".

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell