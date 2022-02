Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 80-Jährige aus hilfloser Lage gerettet

Bergneustadt (ots)

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass eine Seniorin am Mittwochabend (2. Februar) in Bergneustadt-Hackenberg aus ihrer hilflosen Lage befreit und ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Anwohner hatten bemerkt, dass in der Wohnung der 80-Jährigen das Licht dauerhaft brannte und zudem das Radio über längere Zeit lief. Weil die Dame auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte, alarmierten die Anwohner die Polizei. Polizisten besorgten sich eine Leiter und konnten beim Blick durch ein Fenster die Frau auf dem Boden liegend erkennen. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstüre aufgebrochen hatte, konnte die Seniorin aus ihrer hilflosen Lage befreit werden. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ein Rettungswagen die Seniorin in das Gummersbacher Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell